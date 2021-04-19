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Криминал

Евро и доллары: озвучены суммы, изъятые по делу экс-губернатора

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Стало известно, какие суммы арестованы судом по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Речь идет о 230 млн рублей, около 300 тыс. евро и 100 тыс. долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда Москвы Ирину Софинскую.

Средства были изъяты при обысках у Белозерцева и супругов Шпигелей. По ходатайству следователя на деньги наложен обеспечительный арест.

«Под арест попали более семи земельных участков и около пяти объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору. Также арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели», - уточняет «Интерфакс».

Аресты были наложены в конце марта и начале апреля на два месяца.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Свою вину экс-губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

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Гость||

Ничего удивительного. 30 лет уже как ворье захватило власть в стране.

Гость||

Вроде раньше говорили что у губернатора нашли не то 500 не то 300 млн. А теперь вот оказывается 230 млн да у обоих. Деньги усыхают по мере приближения к суду?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
А чо, пусть отдохнет малёха. Не расстрел все-таки

Гость||

А на счетах сколько?

Гость||

Щенков его еще подсадите к нему.. чтоб не скучно было

Гость||

Америка и запад загоняют огромные деньги...

Гость||

Бандитская Пенза 2

Гость||

А что изменилось после того как закрыли этого взяточника , что люди жить стали лучше, или зарплаты подняли, может чиновники и работодатели начали относится к людям по человечески, да ничего не изменилось и не изменится . Всё это показуха для вас , вы "скушали" и радуетесь только чему не понятно, сядет он да и плевать, мы то жить лучше с этой властью не будем , запомните это!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под арест попали более семи земельных участков и около пяти объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору.
опаньки а какие именно и где расположены вот бы по подробнее, а землица на ул.Лазо 4 А?

Гость||

Даа, был у него шанс грамотно пользоваться привилегиями, но не судьба, потому что мышление мужика-лапотника, комбайнера-колхозника, крестьянина в общем. А с таким тупым пониманием действительности, ему место или на завалинке, либо, где сейчас

Гость||

Гость писал(a):

А теперь вот оказывается 230 млн да у обоих
Это только рублей, дальше перечислена валюта.

Гость||

Гость писал(a):

А теперь вот оказывается 230 млн да у обоих. Деньги усыхают по мере приближения к суду?
Это только те деньги,что в рублях.Или вы доллары и евро деньгами не считаете?

Гость||

"Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нём я виноват? Или Ильдар с Мухой? Хрен в стакан! Это всё от той гнили, что наверху, от тех сытых и толстых ***ов, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. " сериал бандитский петербург

Гость||

Гость писал(a):

Это только те деньги,что в рублях.Или вы доллары и евро деньгами не считаете?
Там в баксах и еврах на 35 лямов выходит в рублях...

К концу следствия ничего и не останется, выяснится, что все они были билетами банка приколов, любили типа ребята так подшутить.

Гость||

Гость писал(a):

Даа, был у него шанс грамотно пользоваться привилегиями,
уж ты бы воспользовался, не правда ли?

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Имя: Гость
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