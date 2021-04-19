Евро и доллары: озвучены суммы, изъятые по делу экс-губернатора

19.04.2021 | 16:31

Стало известно, какие суммы арестованы судом по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Речь идет о 230 млн рублей, около 300 тыс. евро и 100 тыс. долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда Москвы Ирину Софинскую.

Средства были изъяты при обысках у Белозерцева и супругов Шпигелей. По ходатайству следователя на деньги наложен обеспечительный арест.

«Под арест попали более семи земельных участков и около пяти объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору. Также арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели», - уточняет «Интерфакс».

Аресты были наложены в конце марта и начале апреля на два месяца.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Свою вину экс-губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.