Защита обжаловала арест экс-губернатора Ивана Белозерцева

26.03.2021 | 11:10

В пятницу, 26 марта, стало известно, что защита бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжаловала его арест. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«Жалоба на постановление об аресте поступила накануне. В апелляции дата еще неизвестна», - отметила пресс-секретарь суда.

Защита просит изменить меру пресечения на ту, которая не была бы связана с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России запретил адвокату губернатора разглашать данные следствия. Ивана Белозерцева защищает Алексей Шуварин, действующий депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, у которого имеется опыт защиты пензенских чиновников на процессах.

Белозерцева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении госконтрактов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

Свою вину в инкриминируемом деянии Иван Белозерцев не признает. По его словам, арест стал для него неожиданностью.

23 марта Президент РФ Владимир Путин досрочно освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.