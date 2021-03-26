Криминал

Защита обжаловала арест экс-губернатора Ивана Белозерцева

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В пятницу, 26 марта, стало известно, что защита бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжаловала его арест. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«Жалоба на постановление об аресте поступила накануне. В апелляции дата еще неизвестна», - отметила пресс-секретарь суда.

Защита просит изменить меру пресечения на ту, которая не была бы связана с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России запретил адвокату губернатора разглашать данные следствия. Ивана Белозерцева защищает Алексей Шуварин, действующий депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, у которого имеется опыт защиты пензенских чиновников на процессах.

Белозерцева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении госконтрактов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

Свою вину в инкриминируемом деянии Иван Белозерцев не признает. По его словам, арест стал для него неожиданностью.

23 марта Президент РФ Владимир Путин досрочно освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

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Источник — срезка с видео 1tv.ru/news
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Гость||

Не удастся ускользнуть от нар.

Гость||

Почетный гражданин Пензы не мог совершить такое преступление!

Гость||

Леша Шуварин ему 15 лет точно заработает ! Это не в Пензенских судах клоунаду устраивать !

Гость||

Портрет Почетного бездолевика почему то до сих пор на стенде пензенских губернаторов висит в Заксобре Пензенской области !

Гость||

А дневники школьные наверное и на следующий год уже напечатаны...

Гость||

Какие адвокаты ? Надо полное содействие следствию,сдать всех,потом на особый порядок. И получит меньше меньшего.

Гость||

Гость писал(a):

Портрет Почетного бездолевика почему то до сих пор на стенде пензенских губернаторов висит в Заксобре Пензенской области !
Пока не осужден и регалий с наградами не лишен. Пока просто отстранен от должности. Отрешен.

Гость||

срочно освободить и вернуть часы и деньги на строительство санатория

Гость||

МОЙ ОТЕЦ И МАМА ПО 40 ЛЕТ ОТРАБОТАЛИ НА ОДНОМ МЕСТЕ И ОНИ ДАЖЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА.А ЭТОТ ВОРЮГА И ХАПУГА.ДАЖЕ НЕ РОДИЛСЯ И НЕ ВЫРОС В НАШЕМ ГОРОДЕ.КАК ВООБЩЕ ЕМУ ДАЛИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА.

Гость||

Совершенно правильны комментарий , ему сейчас каяться надо и вину признавать ! Он не понимает , что уже все решено , цена вопроса сейчас , сколько дадут ?! А он с подачи адвоката поиграться решил в борьбу за правду.У него уже срок есть за незаконное хранение оружия !

Гость||

Расплодила путинская либеральная власть антинародных чиновников...

Гость||

А оружие ему зачем было? Отстреливаться от грабителей?

Гость||

Строительство какого санатория?... В пензе все санатории пустые стоят, всю работу санаториев порушил вместе с Чижовой Оксаной с мин здрава!

Гость||

Плющ санатории развалил

Гость||

В войсках дня не служил , решил наверное пострелять по бутылкам на природе !

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Имя: Гость
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