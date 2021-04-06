Криминал

Иван Белозерцев признал факт получения денег от Бориса Шпигеля

Печать

Во вторник, 6 апреля, Московский городской суд приступил к рассмотрению жалобы на заключение под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, во время рассмотрения жалобы Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, отметив, что «они предназначались на избирательную кампанию».

При этом защитник Шпигеля ранее заявлял, что деньги направлялись на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания.

22 марта Басманный суд избрал для Белозерцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая. Защита обжаловала это решение.

В настоящее время Иван Белозерцев находится в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке. Его поместили в четырехместную камеру без телевизора. Экс-губернатор отметил, что рядом с ним достойные и образованные люди, сотрудники СИЗО обращаются с ним вежливо.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

В дебилах наша сила

Гость||

заврался!

Гость||

Так санаторий или избирательная компания?)))

Гость||

Где спиногрвзы сыновья?

притаились. а вдруг мимо пройдут!

Гость||

скорее всяго санаторий посидит пол годика для вида потом его переведут на курорт

Гость||

Посиди, подумай.. Время у тебя есть годков 10-15. Изъят все имущества, даже у родни

Гость||

Ему ещё надо предъявить за то что диабетикам постоянно лекарств не хватает . Вместо обеспечения лекарствами больницы ,поликлиники ,он просто свой карман набивал и нагло залез в губернаторы , чтобы только и думать о своих карманах .

Гость||

Какую избирательную компанию? Он избрался до получения взятки. А до следующей кампании ему оставалось, казалось бы, несколько лет. Может, он в президенты метил?

Гость||

Вот и сдавай ГТО в камере, с образованными людьми.И эстафетку проведи.

Гость||

Не мог почетный гражданин такое совершить.

Гость||

Гость писал(a):

Не мог почетный гражданин такое совершить.
А кстати - звания хоть лишат?

Гость||

Сыновей - мажоров проверить надо!

Гость||

Ну всё, начал сотрудничать, максимум 5 лет и через 2,5 годика на УДО.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, отметив, что «они предназначались на избирательную кампанию».
Как же так? Он же говорил что он патриот. А те деньги, что дома были с зарплаты откладывал.

Гость||

хочет срок уменьшить Ванька гармонист , сиди ворюга и родню твою закрыть пора , ненавижу .

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте