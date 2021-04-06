Иван Белозерцев признал факт получения денег от Бориса Шпигеля

06.04.2021 | 10:54

Во вторник, 6 апреля, Московский городской суд приступил к рассмотрению жалобы на заключение под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, во время рассмотрения жалобы Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, отметив, что «они предназначались на избирательную кампанию».

При этом защитник Шпигеля ранее заявлял, что деньги направлялись на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания.

22 марта Басманный суд избрал для Белозерцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая. Защита обжаловала это решение.

В настоящее время Иван Белозерцев находится в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке. Его поместили в четырехместную камеру без телевизора. Экс-губернатор отметил, что рядом с ним достойные и образованные люди, сотрудники СИЗО обращаются с ним вежливо.