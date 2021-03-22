В суде объяснили необходимость ареста пензенского губернатора

22.03.2021 | 14:50

Стало известно, почему Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании Ивану Белозерцеву меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило информационное агенство ТАСС.

«Суд посчитал, что Белозерцев может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - пишет ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Белозерцева до 20 мая. Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

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Фото - срезка с видео Следственного комитета России.