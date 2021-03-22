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Криминал

В суде объяснили необходимость ареста пензенского губернатора

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Стало известно, почему Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании Ивану Белозерцеву меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило информационное агенство ТАСС.

«Суд посчитал, что Белозерцев может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - пишет ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Белозерцева до 20 мая. Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

Главе региона инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Фото - срезка с видео Следственного комитета России.

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Источник — tass.ru
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Гость||

Не колись Иван! Глядишь Шпигель ласты в СИЗО склеит и все, нет взяткодателя - нет дела.

Гость||

Откуда денег дома нашли на 500 млн?! Общак пригрел?!

Гость||

Не прокатит. Кисель сливовый пить будет(слитый со всех кружек)?

Имя: Гость
Комментарий:

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