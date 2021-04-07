Криминал

Ругался матом: Белозерцев рассказал о реакции на подарок Шпигеля

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Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, что нецензурно ругался, когда увидел подарок от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля.

Как сообщает портал BMF.ru со ссылкой на материалы судебного заседания, дорогие наручные часы Breguet бывший глава региона обнаружил в машине.

«Я надеюсь, что водитель помнит мою нецензурную лексику, на каком основании взяли, и он (подарок. - Прим. ред.) оказался в машине. Я действительно хотел вернуть их в исходное положение. Но он уехал в Израиль, а по возвращении был арестован», - цитирует портал Белозерцева.

Ранее сообщалось, что данные часы были презентом экс-губернатору на Новый год.

«Я получил от губернатора Белозерцева подарок - корзинку с фруктами. Это был такой чисто символический новогодний подарок. Мне стало неудобно, что я его не поздравил, у меня ничего не было приготовлено и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему. Я коллекционирую часы, и у меня они были. Это не самые дорогие, не самые хорошие часы. Я их купил еще в 2001 году. Я с водителем отправил эти часы в подарок. Он потом мне позвонил и говорит, что это очень дорогие часы, он не может принять их и хочет их вернуть. Но я уехал в Израиль на лечение, и мы так и не встретились», - рассказал Борис Шпигель.

6 марта во время рассмотрения жалобы на его заключение под стражу Иван Белозерцев признал, что получил от бизнесмена 20 млн руб. Он отметил, что они «предназначались на избирательную кампанию».

По словам Ивана Белозерцева, он никогда не протежировал Бориса Шпигеля или кого-либо другого.

Экс-главу региона обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

Ивану Белозерцеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита бывшего губернатора обжаловала это решение, но постановление оставили без изменения.

Сейчас Белозерцев находится в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке. Его поместили в четырехместную камеру без телевизора. Экс-губернатор сообщил, что рядом с ним достойные и образованные люди, сотрудники СИЗО обращаются с ним вежливо.

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Источник — фото t.me/manizchk
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Гость||

Какая правдивая и поучительная история!

Гость||

Таким воспитанным прикидывался... а сам матом ругался. Фу...

Гость||

Теперь статью на мелкое хулиганство переквалифицируют.

Гость||

Понять и простить

Гость||

ДА,ДА,ДА "верим" патологическому вруну и лжецу!

Гость||

Под домашний арест,как охото.Все сейчас расскажет.

Гость||

.... и мы так и не встретились», - рассказал Борис Шпигель.

После этих слов вся наша камера рыдала! :'(

Гость||

Гость писал(a):

Понять и простить
А потом отвести к стенке и сказать прости -прощай!

Гость||

За матерную ругань ещё срок добавить.

Гость||

Здесь всё понятно, а кто слил губернатора?

Гость||

По словам Ивана Белозерцева, он никогда не протежировал Бориса Шпигеля или кого-либо другого.

Лузгин по объявлению пришёл мэром стал, сидел дома смотрел 11 канал, бац бегущая строка "Пензе требуется Мэр, соц пакет, ТК.... "

Гость||

07.04.2021 15:01|

По словам Ивана Белозерцева, он никогда не протежировал Бориса Шпигеля или кого-либо другого.

Лузгин по объявлению пришёл мэром стал, сидел дома смотрел 11 канал, бац бегущая строка "Пензе требуется Мэр, соц пакет, ТК.... "

Растяжка висела под окнами администрации "Этой недвижимости требуется Мэр"

Гость||

От такого вранья И.Белозерцева, барон Мюнхгаузен, наверное, в гробу перевернулся...

Гость||

Так Лузгина сначала в Правительство области взяли с подачи Санька , а уже потом в Мэрию двинули !

Гость||

Откуда пол миллиарда дома- он не хочет рассказать? Что часы за 5 миллионов, когда тут такое... Кристально честный человек...

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Имя: Гость
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