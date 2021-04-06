Криминал

Московский суд отклонил жалобу на арест Ивана Белозерцева

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Во вторник, 6 апреля, Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на заключение под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщил пресс-секретарь суда.

Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения. Таким образом, Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 мая.

По данным ТАСС, во время рассмотрения жалобы Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, отметив, что «они предназначались на избирательную кампанию».

Следователь также напомнил об обнаруженном при обыске у экс-губернатора незарегистрированном боевом оружии и боеприпасах к нему.

Уточняется, что в настоящее время устанавливаются другие фигуранты дела.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

22 марта Басманный суд избрал для Белозерцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая. Защита обжаловала это решение, но безрезультатно.

Иван Белозерцев ждет суда в СИЗО «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке. Его поместили в четырехместную камеру без телевизора. Экс-губернатор отметил, что рядом с ним достойные и образованные люди, сотрудники СИЗО обращаются с ним вежливо.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда Москвы
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Гость||

Канцерову еще не арестовали?

Гость||

Че ванюш к мамехотел будешь лет через 23

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.04.2021 11:40|

Канцерову еще не арестовали?

ваня её ещё не сдал, вопрос времени.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным ТАСС, во время рассмотрения жалобы Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, отметив, что «они предназначались на избирательную кампанию».
Факт подкупа избирательных комиссий как в Бессоновке и подкупа оппозиции !? Рекламы то не было ,это факт! Ни чего не стеснятся и не бояться.

Гость||

У меня вообще возникает чувство, что емц в адвокаты Пашаева взяли)

Гость||

А как и.о. губернатора Пензенской области Мельниченко может возглавлять область если он будучи сенатором возглавлял предвыборный штаб врио губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева потерявшего ваше доверие и арестованного за подозрение во взятке ,да ещё и ко всему возбуждено уголовное дело по факту фальсификаций выборов в Бессоновке?????

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