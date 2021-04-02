Криминал

Ивана Белозерцева перевели в «Матросскую тишину»

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Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Матросская тишина».

Это произошло вечером в среду, 31 марта. На следующий день о переводе сообщило РИА Новости.

«Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди. Он также отмечает вежливое отношение сотрудников следственного изолятора», - цитирует агентство члена московской Общественной наблюдательной комиссии Ольгу Дружинину.

По ее словам, Белозерцев - первый из бывших губернаторов, кто оказался в «Матросской тишине», а не в «Лефортово».

«Экс-губернатор не жалуется на условия содержания, хотя в его камере нет телевизора», - отмечают РИА Новости.

Другие фигуранты уголовного дела также находятся в СИЗО «Матросская тишина» (бывший сенатор Борис Шпигель - в больнице при учреждении). Лишь Евгения Шпигель помещена в СИЗО-6.

Ранее Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита Белозерцева и Шпигелей обжаловала это решение. Рассмотрение апелляций состоится 6 апреля.

Ивану Белозерцеву инкриминируют получение взятки на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил от супругов Шпигелей и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet стоимостью не менее 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Источник — фото пресс-службы Басманного суда
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди.
".. непростые, достойные люди.."

(С) С.А. Златогорский

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Белозерцев - первый из бывших губернаторов, кто оказался в «Матросской тишине», а не в «Лефортово».
Фейсом не вышел?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди.
Всех достойных в одну камеру собрали? И кто там утка?

Гость||

Место у унитаза?

Гость||

После суда поселят в одну камеру со Шпигелем , вот веселуха будет...

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди.
Всех достойных в одну камеру собрали?
Тюремная спайка - на всю жизнь. Воры в политике.

Гость||

Гость писал(a):

а кто в петушином углу там?
Он. кто же ещё то. Написано же, что там достойные люди.

Гость||

ОКАЗЫВАЕТСЯ НА СВОБОДЕ НЕДОСТОЙНЫЕ? ВО ДАЕТ ОТМАРОЖЕННЫЙ..

Гость||

Значит признали его своим. Считай, что признался во всём. То есть попал куда и следует.

Гость||

Достойные и образованные, слышь новенький вновь прибывший, ты это , со стола букварь не убирай, сейчас повторять буду...

Имя: Гость
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