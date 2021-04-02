Ивана Белозерцева перевели в «Матросскую тишину»

02.04.2021 | 08:12

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Матросская тишина».

Это произошло вечером в среду, 31 марта. На следующий день о переводе сообщило РИА Новости.

«Он в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди. Он также отмечает вежливое отношение сотрудников следственного изолятора», - цитирует агентство члена московской Общественной наблюдательной комиссии Ольгу Дружинину.

По ее словам, Белозерцев - первый из бывших губернаторов, кто оказался в «Матросской тишине», а не в «Лефортово».

«Экс-губернатор не жалуется на условия содержания, хотя в его камере нет телевизора», - отмечают РИА Новости.

Другие фигуранты уголовного дела также находятся в СИЗО «Матросская тишина» (бывший сенатор Борис Шпигель - в больнице при учреждении). Лишь Евгения Шпигель помещена в СИЗО-6.

Ранее Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. Защита Белозерцева и Шпигелей обжаловала это решение. Рассмотрение апелляций состоится 6 апреля.

Ивану Белозерцеву инкриминируют получение взятки на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил от супругов Шпигелей и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet стоимостью не менее 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.