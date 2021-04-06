Криминал

Следствие: у Белозерцева найдено боевое оружие без лицензии

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Во вторник, 6 апреля, во время рассмотрения жалобы на арест Ивана Белозерцева в Мосгорсуде зашла речь об оружии, найденном при обыске у экс-губернатора.

«Белозерцев - заядлый охотник. У него довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него имеется лицензия. Что у него было изъято, я не знаю», - приводит слова защитника Алексея Сергеенко ТАСС.

По его словам, информация об оружии 6 апреля была озвучена следователем впервые.

«Он ссылается на протоколы обысков, согласно которым оружие было найдено в рабочем кабинете, а не в доме Белозерцева. Но нас пока не ознакомили с этими протоколами. И в ходе рассмотрения первой инстанцией вопроса об аресте моего подзащитного эти документы не были представлены, поэтому ссылка на эти материалы сегодня выглядит странной», - заявил Сергеенко.

Во время рассмотрения жалобы следователь заявил об обнаруженном при обыске у экс-губернатора незарегистрированном боевом оружии и боеприпасах к нему. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются другие фигуранты дела.

Суд апелляционной инстанции оставил бывшего главу региона под стражей до 20 мая, не удовлетворив жалобу защиты.

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Источник — фото СК России
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Гость||

С америкой воевать собирался?

Гость||

Попал Ванька, то он охотник, то хоккей играл, то здоровья нет, как всегда невнятная речь, это типа америкосы подкинули

Гость||

Данила? Сынок вы где с боатиком?

Гость||

Та и куды смотрело местничковая росгвардия полиция ФСБ у ПОЧЕТНОГО ГГРАЖДАНИНА ПЕНЗА penzainform.ru писал(a):

согласно которым оружие было найдено в рабочем кабинете, а не в доме Белозерцева.
?????

А зачем Ваня Танк 34 на ход ставил????

Гость||

Карты деньги 2 ствола....

Гость||

Александр в квадрате, точнее Александр Бордюрович, ты где в хороне?

Гость||

Гость писал(a):

Та и куды смотрело местничковая росгвардия полиция ФСБ у ПОЧЕТНОГО ГГРАЖДАНИНА ПЕНЗА
испужалося сильно...но Московские гвордейцы губернаторов небаятся, в отличии от местных

Гость||

Выходи сынок, не тронем тебя, сразу в нары

Гость||

А если бы оппозиционер имел такое оружие, то уж давно сидел бы за попытку переворота.

Гость||

Какой из него губернатор, у него одна извилина и то от фуражки, которая думает как карман набить, а ни как область поднять и благосостояние жителей области )))

Гость||

А Шуварин что уже отказался защищать нашего доблестного экс -губерантора?

Гость||

Что хоть за оружие? Что нить стоящее нашли (нарезняк, тепловизоры, оптику и т.п.)? Или може так "Фроловку" из деревни привёз в память от деда, охолостить/зарегестрировать не успел?

Гость||

Оружие тоже для благотворительности Шпигель подарил, а Ванек хотел вернуть, но не успел! Или всё-таки Амэрика где-то телефон раздобыла?

Гость||

Гость писал(a):

ли всё-таки Амэрика где-то телефон раздобыла?
Ага, через форточку "стволы" закинули.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.04.2021 13:15|

А если бы оппозиционер имел такое оружие, то уж давно сидел бы за попытку переворота.

а если бы еще мысли были реанимировать танк т34 сто пудово сидеть не пересидеть

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Имя: Гость
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