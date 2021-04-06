Следствие: у Белозерцева найдено боевое оружие без лицензии

06.04.2021 | 12:46

Во вторник, 6 апреля, во время рассмотрения жалобы на арест Ивана Белозерцева в Мосгорсуде зашла речь об оружии, найденном при обыске у экс-губернатора.

«Белозерцев - заядлый охотник. У него довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него имеется лицензия. Что у него было изъято, я не знаю», - приводит слова защитника Алексея Сергеенко ТАСС.

По его словам, информация об оружии 6 апреля была озвучена следователем впервые.

«Он ссылается на протоколы обысков, согласно которым оружие было найдено в рабочем кабинете, а не в доме Белозерцева. Но нас пока не ознакомили с этими протоколами. И в ходе рассмотрения первой инстанцией вопроса об аресте моего подзащитного эти документы не были представлены, поэтому ссылка на эти материалы сегодня выглядит странной», - заявил Сергеенко.

Во время рассмотрения жалобы следователь заявил об обнаруженном при обыске у экс-губернатора незарегистрированном боевом оружии и боеприпасах к нему. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются другие фигуранты дела.

Суд апелляционной инстанции оставил бывшего главу региона под стражей до 20 мая, не удовлетворив жалобу защиты.