В Пензе задержана группа «мастеров по ремонту окон»

12.04.2021 | 10:30

Пензенские полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в мошенничестве.

Основанием для таких действий стало обращение жительницы областного центра. По словам женщины, к ней пришли незнакомцы, которые представились работниками организации по диагностике и ремонту пластиковых окон. В итоге пенсионерка рассталась с крупной суммой. Она поняла лишь потом: деньги были отданы ни за что.

Как выяснили полицейские, «мастера» действовали группой. Они приходили к престарелым людям и создавали видимые повреждения или неисправности пластиковых окон и балконов. А затем предлагали пожилым людям ремонт.

Таким образом, злоумышленники завладели денежными средствами на общую сумму более 66 тысяч рублей.

«Мужчины дали признательные показания. По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда аферисты под предлогом проведения акции по бесплатной диагностике пластиковых конструкций обманывают доверчивых граждан. Осенью прошлого года полиция задержала 16 подозреваемых жителей Пензенской области и Республики Мордовии. По предварительным данным, они обманули не менее 40 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного пенсионерам, превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.