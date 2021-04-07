Криминал

В Иссе предстали перед судом браконьеры, расстрелявшие косуль

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В понедельник, 5 апреля, Иссинский районный суд рассмотрел дело о незаконной охоте.

Преступление произошло в феврале 2020 года. Жертвами браконьеров стали четыре косули - три самки и самец. Их преследовали на снегоходе, загнали, а затем расстреляли.

Сезон добычи крупных копытных животных в это время был закрыт, и никаких разрешительных документов у подозреваемых не могло быть в принципе. А самки копытных ждали приплода.

«Браконьерство с большой буквы - использование техники скоростной современной для такого не то что бесстыдного, а, я бы сказал, нечеловечного поступка. Догнали и расстреляли со снегоходов беременных самок косуль», - так прокомментировал жестокое убийство животных начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Ущерб, нанесенный природному фонду государства, составил 720 тысяч рублей.

Каждый из двух браконьеров приговорен к 3 годам условного лишения свободы. У них конфисковано охотничье ружье МР-155. Один из них лишен права охотиться на 1,5 года, другой - на 2.

Кроме того, они должны будут возместить совместно ущерб, причиненный животному миру, в сумме 560 тысяч рублей. 160 тысяч они уже уплатили добровольно.

«Решение Иссинского районного суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Гость||

Слабовато наказание, условный срок -этож считай ничего! Только реальный срок в тюрьме может быть остановил бы этих скотов!

Гость||

Гость писал(a):

Слабовато наказание, условный срок -этож считай ничего!
Вероятно из касты уважаемых эти люди?

Гость||

Гость писал(a):

Слабовато наказание, условный срок -этож считай ничего! Только реальный срок в тюрьме может быть остановил бы этих скотов!
Согласен. Из за этих уродов нормальным охотникам не на кого охотится в сезон.

Гость||

Эй,охотдрочеры! Где «молодцыябытакже»?

Гость||

Гость писал(a):

Слабовато наказание, условный срок -этож считай ничего! Только реальный срок в тюрьме может быть остановил бы
Вы дурачок? Условный - это значит, попадёшься ещё раз - посадят сразу за все.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.04.2021 10:33
Гость писал(a):
словный - это значит, попадёшься ещё раз - посадят сразу за все.
ТЫ ДУРАЧОК? Если попадёшься ещё раз -так и так накажут. А если не попадёшься - значит никакого наказания!

Гость||

Гость писал(a):

Если попадёшься ещё раз -так и так накажут.
А если висит срок, то ещё приплюсуют. Не благодари

Гость||

Условный срок - минус трудоустройство, росгвардия таких хэроев потеряла

Гость||

И загранник мимо - жирную тетку не повезёт в Турция, она сама там осчастливится турецким щастием

Гость||

Гость писал(a):

Вероятно из касты уважаемых эти люди?
кто убийц то уважает?

Имя: Гость
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