В Иссе предстали перед судом браконьеры, расстрелявшие косуль

07.04.2021 | 09:44

В понедельник, 5 апреля, Иссинский районный суд рассмотрел дело о незаконной охоте.

Преступление произошло в феврале 2020 года. Жертвами браконьеров стали четыре косули - три самки и самец. Их преследовали на снегоходе, загнали, а затем расстреляли.

Сезон добычи крупных копытных животных в это время был закрыт, и никаких разрешительных документов у подозреваемых не могло быть в принципе. А самки копытных ждали приплода.

«Браконьерство с большой буквы - использование техники скоростной современной для такого не то что бесстыдного, а, я бы сказал, нечеловечного поступка. Догнали и расстреляли со снегоходов беременных самок косуль», - так прокомментировал жестокое убийство животных начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Ущерб, нанесенный природному фонду государства, составил 720 тысяч рублей.

Каждый из двух браконьеров приговорен к 3 годам условного лишения свободы. У них конфисковано охотничье ружье МР-155. Один из них лишен права охотиться на 1,5 года, другой - на 2.

Кроме того, они должны будут возместить совместно ущерб, причиненный животному миру, в сумме 560 тысяч рублей. 160 тысяч они уже уплатили добровольно.

«Решение Иссинского районного суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.