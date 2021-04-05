Криминал

Поджегший Mercedes пензенец заявил, что выполнял просьбу владельца

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Появились подробности уголовного дела о поджоге автомобиля марки Mercedes на улице Мира в Пензе. За преступление осужден 24-летний горожанин.

Ночью 1 марта прошлого года молодой мужчина подошел к забору автостоянки (Мира, 16Б), перекинул через него на машину целлофановый пакет с бензином и самодельный факел. Автомобиль сгорел полностью, его владельцу был нанесен ущерб в размере более 528 000 рублей.

Пострадал и припаркованный поблизости Renault: оплавилось лакокрасочное покрытие, повредилась пластиковая отделка и фары. Людей внутри не было.

Злоумышленника, работающего на стоянке, вычислили по камерам видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники мужчины подтвердили, что во время ночной смены он отлучался.

«В ходе расследования гражданин пояснил, что поджечь автомобиль его попросил сам владелец, с которым он находился в товарищеских отношениях. Однако последний данный факт категорически отрицал», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге виновному назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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