В Пензе поджигатель облил Mercedes бензином и бросил факел

Житель Пензы оказался на скамье подсудимых за уничтожение чужого имущества. В прошлом году он сжег автомобиль Mercedes-Benz, находившийся на охраняемой стоянке на улице Мира.
Мужчина подошел к огороженной парковке, заранее приготовив полотенце и бутылку с бензином. Он перелил жидкость в полиэтиленовый пакет и завязал его. За углом пензенец нашел деревянную палку и намотал на нее полотенце.
Затем он швырнул пакет через забор на Mercedes. Пластик разорвался, горючая жидкость выплеснулась на кузов. Агрессор зажигалкой поджег факел и перекинул на облитый бензином автомобиль.
Машину охватило пламя, а поджигатель скрылся. Возгорание потушили пожарные и охранник автостоянки.
Уйти от возмездия пензенцу не удалось. Служители Фемиды учли состояние здоровья подсудимого и его родственников, а также то, что он воспитывает маленького ребенка. В итоге было решено, что виновного можно не лишать свободы для исправления и перевоспитания.
«Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.
О мотивах действий злоумышленника не сообщается. Лишь известно, что владелец сожженной иномарки не стал заявлять гражданский иск.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
penzainform.ru писал(a):ПЛАСТИКОВЫЕ пакеты в офисе пензаиформа продают???