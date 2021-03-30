В Пензе поджигатель облил Mercedes бензином и бросил факел

30.03.2021 | 15:10

Житель Пензы оказался на скамье подсудимых за уничтожение чужого имущества. В прошлом году он сжег автомобиль Mercedes-Benz, находившийся на охраняемой стоянке на улице Мира.

Мужчина подошел к огороженной парковке, заранее приготовив полотенце и бутылку с бензином. Он перелил жидкость в полиэтиленовый пакет и завязал его. За углом пензенец нашел деревянную палку и намотал на нее полотенце.

Затем он швырнул пакет через забор на Mercedes. Пластик разорвался, горючая жидкость выплеснулась на кузов. Агрессор зажигалкой поджег факел и перекинул на облитый бензином автомобиль.

Машину охватило пламя, а поджигатель скрылся. Возгорание потушили пожарные и охранник автостоянки.

Уйти от возмездия пензенцу не удалось. Служители Фемиды учли состояние здоровья подсудимого и его родственников, а также то, что он воспитывает маленького ребенка. В итоге было решено, что виновного можно не лишать свободы для исправления и перевоспитания.

«Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

О мотивах действий злоумышленника не сообщается. Лишь известно, что владелец сожженной иномарки не стал заявлять гражданский иск.