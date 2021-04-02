Криминал

В Пензенской области судью отправили в колонию за взятку

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В Пензенской области мировому судье в отставке и двум его соучастникам вынесен приговор по делу о взяточничестве.

«Уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 1 Мокшанского района было возбуждено председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам Следственного управления по Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК Татьяна Махницкая.

Преступление было совершено в 2019 году. В конце января один из жителей Пензы попросил знакомого о помощи: он надеялся избежать ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Тот обратился к знакомому адвокату.

Правозащитник изучил документы и согласился передать взятку мировому судье, который должен был рассматривать административное дело. Служителю Фемиды пообещали 200 тыс. руб. за прекращение производства. Тот согласился, уточнив, что все будет сделано в соответствии с законодательством - по его словам, доказательств в деле было недостаточно.

11 марта 2019 года нарушитель передал одному из посредников 500 тысяч рублей.

В апреле служитель Фемиды прекратил производство по делу. В тот же день знакомый нарушителя передал адвокату 400 тыс. руб., а тот вручил судье 200 тыс. После этого судью задержали сотрудники УФСБ, деньги были изъяты.

В мае квалификационная коллегия судей Пензенской области вынесла решение о прекращении полномочий мирового судьи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Областной суд назначил получателю взятки наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн руб. Адвокат и второй посредник проведут по 3 года в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Так бывает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области мировому судье в отставке и двум его соучастникам вынесен приговор по делу о взяточничестве.
судьи с чистой совестью, фантастика.

Гость||

Гость писал(a):

судьи с чистой совестью, фантастик
Ну почему же, 8 лет отсиди и совесть чиста.

Гость||

О, сколько же светит за 500 млн. тогда?.))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В апреле служитель Фемиды прекратил производство по делу. В тот же день знакомый нарушителя передал адвокату 400 тыс. руб., а тот вручил судье 200 тыс.
Проблема не в судьях, а той нечисти, что ими рулит.

Гость||

Гость писал(a):

Проблема не в судьях, а той нечисти, что ими рулит.
Что это за слухи ходят по Пензе об извращенцах в прокуратуре?

Гость||

а как же их не прикосновенность???????? я думал они как боги сегодня

Гость||

Гость писал(a):

а как же их не прикосновенность???????? я думал они как боги сегодня
Какие боги. Смердит за километр.

Гость||

Гость писал(a):

Какие боги. Смердит за километр.
А от богов разве не смердило?

Гость||

Нарушителя лишили все таки прав, после этого?

Гость||

А че, так можнобыло?

Гость||

Как будто не про нашу страну.

Гость||

За отказ от освидетельствования максимум лишение на 2 года и штраф 30000. Вряд ли ему так сильно права нужны были что он 500000 был готов за них отдать. Спланированная операция против судьи.

Гость||

Гость писал(a):

Как будто не про нашу страну.
Пенза объявлена территорией эксперимента. Совет Безопасности постановил начать сажать всех коррупционеров в Пензенской области. Канцерова уже просит перевести ее в другую область?

Гость||

А неподкупные судьи бывают?

Имя: Гость
Комментарий:

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