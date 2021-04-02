В Пензенской области судью отправили в колонию за взятку

02.04.2021 | 08:58

В Пензенской области мировому судье в отставке и двум его соучастникам вынесен приговор по делу о взяточничестве.

«Уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 1 Мокшанского района было возбуждено председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам Следственного управления по Пензенской области», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК Татьяна Махницкая.

Преступление было совершено в 2019 году. В конце января один из жителей Пензы попросил знакомого о помощи: он надеялся избежать ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Тот обратился к знакомому адвокату.

Правозащитник изучил документы и согласился передать взятку мировому судье, который должен был рассматривать административное дело. Служителю Фемиды пообещали 200 тыс. руб. за прекращение производства. Тот согласился, уточнив, что все будет сделано в соответствии с законодательством - по его словам, доказательств в деле было недостаточно.

11 марта 2019 года нарушитель передал одному из посредников 500 тысяч рублей.

В апреле служитель Фемиды прекратил производство по делу. В тот же день знакомый нарушителя передал адвокату 400 тыс. руб., а тот вручил судье 200 тыс. После этого судью задержали сотрудники УФСБ, деньги были изъяты.

В мае квалификационная коллегия судей Пензенской области вынесла решение о прекращении полномочий мирового судьи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Областной суд назначил получателю взятки наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн руб. Адвокат и второй посредник проведут по 3 года в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.