Бессоновский аферист оформил на себя наследство пьющего приятеля

31.03.2021 | 16:11

В Пензе вынесен приговор жителю Бессоновского района, лишившему своего знакомого недвижимости.

Бессоновец узнал, что приятель получил по наследству трехкомнатную квартиру в областном центре и участок земли с дачным домиком, но не оформил права собственности на недвижимость.

Мужчина злоупотреблял спиртным и имел большую задолженность по услугам ЖКХ. Этим и воспользовался его ловкий товарищ. Осенью 2018 года он предложил приятелю за 150 тысяч рублей помочь в регистрации права собственности на квартиру, продать ее и купить на вырученные деньги жилье меньшей площади.

Наследник согласился, а «посредник» попросил регулярно приходить и угощать его крепкими напитками. Когда право собственности было зарегистрировано, мошенник убедил владельца, что между ними будет заключен договор займа в размере 1 000 000 рублей под залог квартиры. За счет этих денег должник сможет расплатиться за коммуналку, а деньги он вернет якобы после продажи «трешки».

При этом он отдал мужчине на подпись договор купли-продажи квартиры стоимостью 2 200 000 руб. и напечатанную заранее расписку в получении от него этих денег в счет платы за приобретаемую квартиру.

Рассчитываясь по сделке, мошенник вручил продавцу вместо настоящих купюр пакет с билетами «Банка приколов», похожими на настоящие деньги, номиналом по 5 000 и 2 000 «дублей».

Владелец квартиры, не читая, подписал договор купли-продажи квартиры и расписку, взял пакет и уверенно сдал документы в МФЦ. После этого он лишился права на квартиру.

Такую же аферу бессоновец провел с земельным участком. Он предложил наследнику приобрести у него дачу за 250 000 рублей, пообещав отдать их после того, как продаст недвижимость. При этом он убедил свою жертву, что оформить договор купли-продажи невозможно без расписки о передаче денег.

Доверчивый приятель расписался в получении 250 000 рублей, а затем оба приехали в МФЦ и сдали документы. В итоге участок с домиком был зарегистрирован на мошенника.

Когда обманутый гражданин понял, что лишился наследства, он решил бороться за свои права. В итоге обманщик оказался на скамье подсудимых.

Служители Фемиды приговорили его к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.