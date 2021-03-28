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Криминал

В Пензе юноша лишил детский православный приют 3 000 рублей

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В Пензе в одной из церквей пропали деньги из ящика для пожертвований. Священнослужители обратились в полицию с заявлением о краже.

Пропавшая сумма в 3 000 рублей предназначалась для детского православного приюта.

Оперативники выехали на место, опросили возможных свидетелей. Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался пензенец 2003 года рождения.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело. Юный горожанин может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе в одной из церквей пропали деньги из ящика для пожертвований. Священнослужители обратились в полицию с заявлением о краже.

Пропавшая сумма в 3 000 рублей предназначалась для детского православного приюта.

Парень тоже нуждался, что то попы не поспешили ему помочь. Не надеются на кару божию. В полицию побежали))) Знать не всесилен бог.

Гость||

Может у них там еще и камеры стоят, бесовские технологии?

Гость||

Смех, да и только, приколы нашего городка. Вор мошенника обокрал.

Гость||

А откуда информация что там именно 3000руб было?

Гость||

Бог дал - Бог взял.Все преступления в мире происходят по Воле или попустительстве Божьем.Попы с Богом поспорить решили?!

Гость||

Почему полиция помогает жрецам?

Жрецы налоги не платят, и государство им ничего не должно.

Жрецы должны помолиться Иегове, чтобы он наказал юношу.

Или они сами не верят в божью кару, и сразу в полицию бегут?

Гость||

Гость писал(a):

Попы с Богом поспорить решили?!
Бог попам не товарищ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предназначалась для детского православного приюта.
Он понял, что это ему насобирали.

Гость||

А может попы тоже на санаторий копят?

Гость||

бох дал,бох взял.

Гость||

Вы о чем убогие? Эта тать у детей украло. Не понимаете о чем пишете или стебаетесь? Бесота.

Имя: Гость
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