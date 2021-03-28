В Пензе юноша лишил детский православный приют 3 000 рублей

28.03.2021 | 10:21

В Пензе в одной из церквей пропали деньги из ящика для пожертвований. Священнослужители обратились в полицию с заявлением о краже.

Пропавшая сумма в 3 000 рублей предназначалась для детского православного приюта.

Оперативники выехали на место, опросили возможных свидетелей. Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался пензенец 2003 года рождения.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело. Юный горожанин может лишиться свободы на срок до 2 лет.