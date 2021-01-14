В Кузнецком районе похитили более 12 000 метров провода

14.01.2021 | 19:52

Более 12 000 метров алюминиевого провода исчезло с действующей линии электропередач в Кузнецком районе. Это обнаружила ремонтная бригада в ходе планового обслуживания.

«Лица, совершившие хищение провода, данную линию обесточили на трансформаторной подстанции. Линия запитывала только ферму, которая находится у села Анненково Кузнецкого района и в настоящее время не функционирует», - сообщила старший следователь ОМВД по Кузнецкому району Наталья Пономарева.

Злоумышленника, похитившего провода, задержали. Когда-то он трудился на сельхозпредприятии разнорабочим. Мужчина рассказал полицейским, что преступление совершил из-за тяжелого материального положения.

«Похищенные провода мужчина распилил на части и впоследствии сдал в пункт приема цветных металлов в Кузнецке. Общий ущерб составил более 260 000 рублей», - пояснила Наталья Пономарева.

Кроме того, установлена причастность мужчины к еще одной краже проводов - длиной 1 600 метров, также с действующей линии электропередач на территории фермы около села Тютнярь. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.