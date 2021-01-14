Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|21:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Кузнецком районе похитили более 12 000 метров провода

Печать

Более 12 000 метров алюминиевого провода исчезло с действующей линии электропередач в Кузнецком районе. Это обнаружила ремонтная бригада в ходе планового обслуживания.

«Лица, совершившие хищение провода, данную линию обесточили на трансформаторной подстанции. Линия запитывала только ферму, которая находится у села Анненково Кузнецкого района и в настоящее время не функционирует», - сообщила старший следователь ОМВД по Кузнецкому району Наталья Пономарева.

Злоумышленника, похитившего провода, задержали. Когда-то он трудился на сельхозпредприятии разнорабочим. Мужчина рассказал полицейским, что преступление совершил из-за тяжелого материального положения.

«Похищенные провода мужчина распилил на части и впоследствии сдал в пункт приема цветных металлов в Кузнецке. Общий ущерб составил более 260 000 рублей», - пояснила Наталья Пономарева.

Кроме того, установлена причастность мужчины к еще одной краже проводов - длиной 1 600 метров, также с действующей линии электропередач на территории фермы около села Тютнярь. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это сколько же будет в килограммах?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте