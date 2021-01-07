51-летнюю пензячку разыскивают по подозрению в краже

07.01.2021 | 14:19

Новый год начался для жителя Пензы с неприятностей: 2 января мужчина обнаружил, что из его квартиры пропали два сотовых телефона и ноутбук.

Владелец техники обратился с заявлением в городской отдел полиции № 3. Сам он подозревает, что кражу совершила проживавшая вместе с ним 51-летняя Ольга Викторовна Илясова.

«Женщине на вид 50-55 лет, рост - 170-175 см, волосы русые короткие», - сообщили приметы подозреваемой в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают место нахождения женщины и просят граждан, располагающих соответствующей информацией, сообщить ее по телефонам: 598-799, 598-755, 598-732, 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного).