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Криминал

51-летнюю пензячку разыскивают по подозрению в краже

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Новый год начался для жителя Пензы с неприятностей: 2 января мужчина обнаружил, что из его квартиры пропали два сотовых телефона и ноутбук.

Владелец техники обратился с заявлением в городской отдел полиции № 3. Сам он подозревает, что кражу совершила проживавшая вместе с ним 51-летняя Ольга Викторовна Илясова.

«Женщине на вид 50-55 лет, рост - 170-175 см, волосы русые короткие», - сообщили приметы подозреваемой в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают место нахождения женщины и просят граждан, располагающих соответствующей информацией, сообщить ее по телефонам: 598-799, 598-755, 598-732, 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

ЭТ ЖЕ ОЛЮСИК ИЗ СЕРИАЛА ОЛЬГА!

Гость||

ОЛЮСИК КУ-КУ!

Гость||

по-ходу на иногурацию к байдену поперла.(АСТА ЛАВИСТА БЭ-БИ)

Гость||

Серьезный мадам.К счастью не встречал.

Гость||

Таких не находят... Профессионалы!

Имя: Гость
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