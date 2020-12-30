Подозреваемых в угоне у вологжанки автомобиля Lexus задержали в Пензе

30.12.2020 | 10:53

В Пензе задержаны двое 35-летних мужчин, подозреваемых в угоне дорогой иномарки в Вологде.

Преступление было совершено в конце ноября. Жительница Вологды приехала на автомобиле Lexus в торговый центр, а после шопинга не обнаружила машину на месте. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Полицейские обнаружили похищенный автомобиль в полуразобранном виде в одном из арендованных гаражных боксов Вологды.

В это же время на связь вышли оперативники Пензы и сообщили, что задержали двух мужчин по подозрению в аналогичном преступлении. Один из них - ранее судимый житель Санкт-Петербурга, другой, несудимый, - из Ленинградской области.

Вологодские правоохранители приехали в командировку в Пензу. На допросах подельники признались, что в середине ноября специально приехали в Вологду для совершения крупной кражи, арендовали квартиру и гаражный бокс. Три дня они присматривали подходящее авто и в конце концов нашли подходящий объект у торгового центра.

Один подошел к автомобилю, а другой на расстоянии с помощью устройства нейтрализовал сигнализацию. Получив доступ, злоумышленники отогнали Lexus в гараж, где разобрали машину в поисках отслеживающего маячка, но не нашли его.

Тогда угонщики решили покинуть Вологду, пока ситуация не прояснится, и отправились в Пензу, где также планировали украсть дорогую иномарку. Однако планы сорвались - их задержала полиция.

«В настоящий момент подозреваемые допрошены и находятся под стражей в следственном изоляторе Пензы. Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.