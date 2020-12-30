Сетевое издание|18+|Среда|30 дек 2020|11:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Подозреваемых в угоне у вологжанки автомобиля Lexus задержали в Пензе

Печать

В Пензе задержаны двое 35-летних мужчин, подозреваемых в угоне дорогой иномарки в Вологде.

Преступление было совершено в конце ноября. Жительница Вологды приехала на автомобиле Lexus в торговый центр, а после шопинга не обнаружила машину на месте. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Полицейские обнаружили похищенный автомобиль в полуразобранном виде в одном из арендованных гаражных боксов Вологды.

В это же время на связь вышли оперативники Пензы и сообщили, что задержали двух мужчин по подозрению в аналогичном преступлении. Один из них - ранее судимый житель Санкт-Петербурга, другой, несудимый, - из Ленинградской области.

Вологодские правоохранители приехали в командировку в Пензу. На допросах подельники признались, что в середине ноября специально приехали в Вологду для совершения крупной кражи, арендовали квартиру и гаражный бокс. Три дня они присматривали подходящее авто и в конце концов нашли подходящий объект у торгового центра.

Один подошел к автомобилю, а другой на расстоянии с помощью устройства нейтрализовал сигнализацию. Получив доступ, злоумышленники отогнали Lexus в гараж, где разобрали машину в поисках отслеживающего маячка, но не нашли его.

Тогда угонщики решили покинуть Вологду, пока ситуация не прояснится, и отправились в Пензу, где также планировали украсть дорогую иномарку. Однако планы сорвались - их задержала полиция.

«В настоящий момент подозреваемые допрошены и находятся под стражей в следственном изоляторе Пензы. Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 35.мвд.рф
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте