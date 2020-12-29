В Пензе три горожанки оказались вовлечены в сферу интимных услуг

29.12.2020 | 10:29

В Пензе 31-летнюю горожанку обвиняют в организации занятия проституцией. Женщина уговорила стать представительницами древнейшей профессией трех своих подруг, а сама взяла на себя функции «администратора».

Следствие установило, что незаконной деятельностью пензячка занималась с декабря 2019 года по 29 июля 2020-го. Она нанимала девушек, распределяла заказы, контролировала деятельность жриц любви, рассчитывалась с ними, подыскивала им жилье.

Пределом оплаты женщина установила половину суммы, полученной от рандеву.

«Для привлечения клиентов она разместила в Сети объявления об оказании девушками платных интимных услуг, указав при этом свои контактные телефоны, и поддерживала актуальность этих объявлений. При поступлении телефонных звонков от клиентов она договаривалась об условиях предоставления услуг, их стоимости и передавала данную информацию своим «сотрудницам», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в Железнодорожный районный суд Пензы для дальнейшего рассмотрения.