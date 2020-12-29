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Криминал

В Пензе три горожанки оказались вовлечены в сферу интимных услуг

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В Пензе 31-летнюю горожанку обвиняют в организации занятия проституцией. Женщина уговорила стать представительницами древнейшей профессией трех своих подруг, а сама взяла на себя функции «администратора».

Следствие установило, что незаконной деятельностью пензячка занималась с декабря 2019 года по 29 июля 2020-го. Она нанимала девушек, распределяла заказы, контролировала деятельность жриц любви, рассчитывалась с ними, подыскивала им жилье.

Пределом оплаты женщина установила половину суммы, полученной от рандеву.

«Для привлечения клиентов она разместила в Сети объявления об оказании девушками платных интимных услуг, указав при этом свои контактные телефоны, и поддерживала актуальность этих объявлений. При поступлении телефонных звонков от клиентов она договаривалась об условиях предоставления услуг, их стоимости и передавала данную информацию своим «сотрудницам», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в Железнодорожный районный суд Пензы для дальнейшего рассмотрения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина уговорила стать представительницами древнейшей профессией трех своих подруг, а сама взяла на себя функции «администратора».

Мамкой-сутенершей? А, как красочно описано - древнейшая профессия. Вы там не хотите открыть что то доходное? Надо же - рандеву)))

Гость||

древнейшая профессия ей почет и уважение

Гость||

Женщина уговорила стать представительницами древнейшей профессией )

Уговорить можно ребенка,а в этом случае личное желание поработать на панели.

Гость||

Безобразие, совсем нравстенность потеряли!

Гость||

хватит кошмарить малый интимный бизнес

Гость||

Гость писал(a):

хватит кошмарить малый интимный бизнес
Ахаха! Точно! Прочь руки от Самозанятых!))

Имя: Гость
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