В Пензе хозяину огорода в квартире грозит уголовная ответственность

20.12.2020 | 16:04

Черная завеса в комнате скрывала немеркнущий свет, нужный для стимуляции роста растений. И если бы они не были запрещенными, то огород в городской квартире не заинтересовал бы сотрудников полиции. А так его владельцу грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.

«Было установлено и изъято 15 наркосодержащих растений, из которых в дальнейшем он планировал изготовить наркотическое средство марихуана», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Задержанный рассказал, что урожай готовил для личного потребления. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.