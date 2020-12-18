Пензенец едва не зарезал подругу, чтобы не делить ее ни с кем

18.12.2020 | 17:30

46-летнего пензенца будут судить за то, что он угрожал своей 51-летней сожительнице убийством.

Следствие установило, что днем 22 ноября пьяный мужчина поругался с подругой на кухне дома в СНТ «Камыши». Он приревновал ее к другому, взял нож, приставил к горлу и заявил, что лучше зарежет, чем отдаст кому-нибудь.

«Всерьез опасаясь за свою жизнь и жизнь несовершеннолетней дочери, потерпевшая смогла оттолкнуть злоумышленника, выбежать на улицу и вызвать сотрудников полиции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Правоохранители приехали и задержали ревнивца. Уголовное дело направили на рассмотрение мировому судье.