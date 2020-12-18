Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|18:48
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Криминал

Пензенец едва не зарезал подругу, чтобы не делить ее ни с кем

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46-летнего пензенца будут судить за то, что он угрожал своей 51-летней сожительнице убийством.

Следствие установило, что днем 22 ноября пьяный мужчина поругался с подругой на кухне дома в СНТ «Камыши». Он приревновал ее к другому, взял нож, приставил к горлу и заявил, что лучше зарежет, чем отдаст кому-нибудь.

«Всерьез опасаясь за свою жизнь и жизнь несовершеннолетней дочери, потерпевшая смогла оттолкнуть злоумышленника, выбежать на улицу и вызвать сотрудников полиции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Правоохранители приехали и задержали ревнивца. Уголовное дело направили на рассмотрение мировому судье.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Романтик.Это классика.Это знать надо.

Гость||

А он православный ?,а то сейчас это модно.

Гость||

Адепт историка Соколова?

Гость||

Вот это любовь!!!!!!!!!!!

Так не доставайся никому! Выкрикнул бедолага и опрокинул стакан самогона...

Гость||

Едва - не считается! Да и чего ее делить-то? Там что, мисс-европа?

Гость||

Мисс СНТ «Камыши».

Гость||

Гость писал(a):

Романтик.Это классика.Это знать надо.
Противоположность Анны Карениной. Но в школе преподавать не следует только в школе милиции в разделе криминал домашний.

Имя: Гость
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