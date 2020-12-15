В Земетчинском районе неприязнь между мужчинами привела к пожару

15.12.2020 | 14:05

Земетчинский районный суд наказал 52-летнего жителя деревни Русская Поляна за поджог.

Апрельским вечером нигде не работавший мужчина распивал спиртное, как вдруг его посетила мысль отомстить соседу - они друг друга недолюбливали. Подумав, что бы сделать, он не нашел ничего лучше, чем устроить поджог.

Загоревшись идеей, житель Русской Поляны подобрался к дому знакомого. Он отодвинул рейку на внешней стороне стены и увидел между бревнами паклю. Мужчина поджег спутанное волокно и стал наблюдать.

«Убедившись, что стена дома загорелась, преступник с места преступления скрылся. В результате его умышленных действий огнем был уничтожен деревянный жилой дом с находящимся в нем имуществом и личными вещами хозяина», - пояснили в Земетчинском районном суде.

Пострадало не только жилище, но и баня, кладовая, конюшня (были ли там животные, неизвестно. - Прим. ред.), 5 надворных построек. Огонь повредил деревянный колодец. Сгорели продукты питания и зерно для скота.

Ущерб, который нанес своими действиями житель деревни, составил более 780 тысяч рублей.

В суде мужчина не признал свою вину, напротив, он утверждал, что дело сфабриковано. В итоге служители Фемиды приговорили его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с поджигателя 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда хозяину дома.

«Также признал за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в части возмещение материального ущерба по уголовному делу и передал данный вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства», - рассказали служители Фемиды.

Приговор не вступил в силу.