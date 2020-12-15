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Криминал

Убийце иссинского таксиста не удалось смягчить приговор

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Вступил в силу приговор, вынесенный жителю Мокшанского района за убийство таксиста и поджог автомобиля.

Вечером 5 марта на улице Лебедева в Иссе сгорел автомобиль «Лада-Гранта». На водительском сиденье машины обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. Погибшим был 61-летний местный житель, занимавшийся частным извозом. При его осмотре обнаружилось ранение в груди, нанесенное, по предварительным данным, отверткой.

Подозреваемого задержали быстро - им оказался 28-летний житель Мокшанского района, которого иссинец вез в своей машине. Между мужчинами возник конфликт, и пассажир ударил таксиста в грудь отверткой. Водитель «Лады-Гранты» скончался на месте.

Чтобы скрыть следы убийства, мокшанец поджег автомобиль стоимостью 202 388 рублей, в котором находилось тело водителя, а также 10 000 рублей, и скрылся.

Во время предварительного следствия мужчина подробно описал, как произошло преступление. По его словам, причиной конфликта стали деньги: таксист запросил за поездку больше, чем было оговорено с диспетчером, да еще допустил по отношению к клиенту грубость.

Мужчина рассказал, как ударил обидчика отверткой, а потом зажигалкой поджег ковролин в автомобиле, взял из салона свои деньги и скрылся.

«В судебном заседании он вину в совершении преступления не признал, от своих признательных показаний в период предварительного расследования и явки с повинной отказался», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил убийцу таксиста к 11 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск вдовы таксиста о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, возмещении ущерба от уничтожения автомобиля и затрат на погребение. Кроме того, в пользу сына погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В судебном заседании он вину в совершении преступления не признал, от своих признательных показаний в период предварительного расследования и явки с повинной отказался»
каков наглец!

Гость||

Гость писал(a):

каков наглец!
Не, не наглец. Просто тупой. Судьям очень нравится, когда меняют показания. С признанием вины скорее всего было на пару годиков поменьше

Имя: Гость
Комментарий:

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