В Пензенской области мужчину осудили за 7 преступлений

01.12.2020 | 09:35

В Пензенской области 38-летний мужчина осужден за совершение семи преступлений. Приговор ему вынес Колышлейский районный суд.

«По делу установлено, что после освобождения в июне 2019 года из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, гражданин вернулся в свой дом в селе Колтовском», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В декабре 2019 года мужчина украл 4 листа железа стоимостью 8 400 руб., оставленные односельчанином у забора, а в январе 2020-го - металлические садовые инструменты, принадлежавшие другому земляку.

Похищенное имущество он сдавал в пункт приема металлолома, деньги тратил на спиртные напитки.

В феврале мужчина украл из дома одной из жительниц села продукты и бытовую химию (ущерб оценили примерно в 2 тыс. руб.), а также проник в дом к другой, престарелой, и, угрожая насилием, отнял у нее несколько купюр на сумму 1 000 руб.

Затем злоумышленник отправился к супругам-односельчанам. Те его не впустили. Он разбил окно, проник в жилище, приставил нож к горлу хозяйки и пригрозил ей убийством и, оставив ее мужу деньги на алкоголь, пошел в гости к еще одному знакомому.

Там приятели стали выпивать. Между ними произошел конфликт, подсудимый избил хозяина кулаками и ударил головой о порог двери, а затем ранил ножом в шею. Впоследствии его действия были расценены как причинение здоровью тяжкого вреда, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«После этого злоумышленник сообщил о содеянном односельчанам и вернулся спать в дом жертвы до приезда сотрудников полиции», - резюмировала Светлана Артамонова.

В суде он признал вину и заявил, что большинство преступлений совершил из-за сильного алкогольного опьянения.

Служители Фемиды приговорили его к 7,5 года в колонии строгого режима и удовлетворили иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.