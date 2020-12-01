Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|10:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензенской области мужчину осудили за 7 преступлений

Печать

В Пензенской области 38-летний мужчина осужден за совершение семи преступлений. Приговор ему вынес Колышлейский районный суд.

«По делу установлено, что после освобождения в июне 2019 года из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, гражданин вернулся в свой дом в селе Колтовском», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В декабре 2019 года мужчина украл 4 листа железа стоимостью 8 400 руб., оставленные односельчанином у забора, а в январе 2020-го - металлические садовые инструменты, принадлежавшие другому земляку.

Похищенное имущество он сдавал в пункт приема металлолома, деньги тратил на спиртные напитки.

В феврале мужчина украл из дома одной из жительниц села продукты и бытовую химию (ущерб оценили примерно в 2 тыс. руб.), а также проник в дом к другой, престарелой, и, угрожая насилием, отнял у нее несколько купюр на сумму 1 000 руб.

Затем злоумышленник отправился к супругам-односельчанам. Те его не впустили. Он разбил окно, проник в жилище, приставил нож к горлу хозяйки и пригрозил ей убийством и, оставив ее мужу деньги на алкоголь, пошел в гости к еще одному знакомому.

Там приятели стали выпивать. Между ними произошел конфликт, подсудимый избил хозяина кулаками и ударил головой о порог двери, а затем ранил ножом в шею. Впоследствии его действия были расценены как причинение здоровью тяжкого вреда, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«После этого злоумышленник сообщил о содеянном односельчанам и вернулся спать в дом жертвы до приезда сотрудников полиции», - резюмировала Светлана Артамонова.

В суде он признал вину и заявил, что большинство преступлений совершил из-за сильного алкогольного опьянения.

Служители Фемиды приговорили его к 7,5 года в колонии строгого режима и удовлетворили иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Да,чисто но Сидни Портеру.

Гость||

что за клоун?

Гость||

Семь бед, один ответ.

Гость||

По третьему эпизоду не ясно.Разбил окно,проникнул в жилище,что-бы оставить мужу денег на алкоголь.Робин Гуд?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте