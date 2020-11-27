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Криминал

Жительницу Пензы осудили за поджог дома в Бессоновке

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Бессоновский районный суд вынес приговор 29-летней жительнице Пензы, устроившей поджог.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в августе 2020 года. Согласно материалам дела, женщина положила на террасу одного из домов в Бессоновке солому и подожгла ее. В результате строение было полностью уничтожено. Сумма причиненного ущерба составила 1 млн 11 тыс. 705 рублей.

Что толкнуло подсудимую на такой поступок, не сообщается. Однако известно, что поджог она совершила умышленно, осознавая опасность своих действий.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Подсудимая согласилась с обвинением.

К смягчающим обстоятельствам служители Фемиды отнесли явку с повинной, активное способствование расследованию, чистосердечное раскаяние и признание вины. Во внимание приняли и тот факт, что ранее женщина была судима за кражу, а новое преступление совершила менее чем через год после отбытия наказания.

«Приговором суда она признана виновной. Назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Бессоновском районном суде.

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Источник — фото pixabay.com
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