В Пензенской области присяжные не поверили обвиняемой в убийстве мужа

25.11.2020 | 10:33

В Малосердобинском районе присяжные заседатели признали 51-летнюю женщину виновной в убийстве супруга. Приговор по делу огласили во вторник, 24 ноября.

Семейная драма разыгралась 11 апреля в селе Николаевка. Женщина поссорилась с 49-летним мужем. Находясь на кухне, она схватила нож и ударила его в область сердца. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

«Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее уголовного дела судом присяжных заседателей. Вину в умышленном убийстве не признала, пояснила, что 30 лет прожила в браке с супругом, поссорилась с ним из-за его ухода в гости к соседям и пристрастия к алкоголю. Супруг дважды ударил ее по голове, бросил в ее сторону табуретку, а затем в процессе очередного замахивания на нее сам наткнулся на находившийся у нее в руке нож», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако присяжные, рассмотрев представленные доказательства, сочли женщину виновной. Основываясь на их решении, суд приговорил сельчанку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор еще может быть обжалован, в законную силу он не вступил.