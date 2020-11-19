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Криминал

Жителю Нижнего Ломова сорвали планы торговли паленой водкой

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Вступил в силу приговор, вынесенный 37-летнему жителю Нижнего Ломова за приобретение с целью сбыта фальсифицированного алкоголя. Примечательно, что виновный во время совершения преступления служил в полиции.

14 февраля 2019 года он купил для дальнейшей перепродажи 1 720 пол-литровых бутылок водки на сумму 311 320 рублей. Спиртное доставили в Нижний Ломов из Нижегородской области на КамАЗе по фиктивной сопроводительной документации на перевозку сахара.

Когда покупатель разгружал товар в свой гараж, его задержали сотрудники УФСБ.

Как показала химическая экспертиза, жидкость в бутылках не соответствует требованиям ГОСТа. Занижены полнота налива и объемная доля этилового спирта, завышено значение щелочности, наличествуют посторонние включения - частицы коричневого цвета.

Нижнеломовец вину не признал и заявил: он не знал о том, что товар нелегальный и не имеет акцизных марок. Спиртное он купил якобы для родственников и друга.

Однако суд установил, что на этом же КамАЗе мужчине ранее привозили нелегальную водку. Когда он разгружал доставленное, в гараже уже хранилось 440 бутылок. А деньги на последнюю партию, которая, по его словам, не была столь уж необходимой, он взял в долг.

Суд учел, что мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести, и принял во внимание наличие у него двух детей. В результате подпольного алкоторговца оштрафовали на 130 000 рублей. Изъятую продукцию решено уничтожить.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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