Зареченская пара набрала кредитов на 3 млн рублей и перевела их аферисту

17.11.2020 | 10:47

В Заречном супружеская пара стала жертвой афериста, который действовал по классической схеме: он позвонил 53-летнему горожанину, представился сотрудником банка и предупредил, что в системе произошла утечка информации. Якобы личные данные мужчины стали доступны мошенникам, которые от его имени отправили электронные заявки на кредит в несколько финансовых учреждений.

«Банковский специалист» посоветовал собеседнику самостоятельно взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный» счет, номер которого он продиктовал.

На следующий день зареченец пошел в банк. Оказалось, что его картой действительно интересовались посторонние люди, поэтому она заблокирована. От него лишь требовалось дождаться ее перевыпуска.

Сразу после визита в банк владельцу карты снова позвонил «финансист» и убедительно посоветовал не медлить с кредитами. Тот послушался и вместе с супругой за две недели взял кредиты в пяти банках. После каждого одобрения семейная пара обналичивала деньги в банкоматах и переводила их на «резервный» счет.

«Сотрудник банка», инструктируя своих клиентов, пользовался профессиональными терминами. Он объяснял, что операции безопасны, так как деньги они переводят не на карту, а на расчетный счет, который может предоставить только банк. После каждого перевода зареченцам присылали документы из «банка» с подписью и печатью. В итоге недоверчивость пары была подавлена грузом убедительных аргументов.

«Даже в выходные мошенники про них не забывали: в субботу им позвонили якобы из Ассоциации банков России и подтвердили, что с ними действительно работают специалисты финансового отдела коммерческого банка», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Сергея Яшкина.

Когда переведенная на «безопасный счет» сумма достигла 3 млн рублей, связь с «представителем банка» оборвалась. Теперь его личность будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.