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Криминал

Зареченская пара набрала кредитов на 3 млн рублей и перевела их аферисту

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В Заречном супружеская пара стала жертвой афериста, который действовал по классической схеме: он позвонил 53-летнему горожанину, представился сотрудником банка и предупредил, что в системе произошла утечка информации. Якобы личные данные мужчины стали доступны мошенникам, которые от его имени отправили электронные заявки на кредит в несколько финансовых учреждений.

«Банковский специалист» посоветовал собеседнику самостоятельно взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный» счет, номер которого он продиктовал.

На следующий день зареченец пошел в банк. Оказалось, что его картой действительно интересовались посторонние люди, поэтому она заблокирована. От него лишь требовалось дождаться ее перевыпуска.

Сразу после визита в банк владельцу карты снова позвонил «финансист» и убедительно посоветовал не медлить с кредитами. Тот послушался и вместе с супругой за две недели взял кредиты в пяти банках. После каждого одобрения семейная пара обналичивала деньги в банкоматах и переводила их на «резервный» счет.

«Сотрудник банка», инструктируя своих клиентов, пользовался профессиональными терминами. Он объяснял, что операции безопасны, так как деньги они переводят не на карту, а на расчетный счет, который может предоставить только банк. После каждого перевода зареченцам присылали документы из «банка» с подписью и печатью. В итоге недоверчивость пары была подавлена грузом убедительных аргументов.

«Даже в выходные мошенники про них не забывали: в субботу им позвонили якобы из Ассоциации банков России и подтвердили, что с ними действительно работают специалисты финансового отдела коммерческого банка», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Сергея Яшкина.

Когда переведенная на «безопасный счет» сумма достигла 3 млн рублей, связь с «представителем банка» оборвалась. Теперь его личность будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

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Гость||

с деньгами нужно расставаться легко и без стонов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

так как деньги они переводят не на карту, а на расчетный счет
А как это перевести на карту? Карта это всего лишь ключ доступа, деньги всегда на счете.

Безграмотность дорого стоит.

Гость||

Маразм полный. Хочется спросить, что у таких людей за субстанция под черепной коробкой вместо мозгов.

Гость||

Гость писал(a):

что у таких людей за субстанция под черепной коробкой вместо мозгов.
винегрет с майонезом

Гость||

Это или какая то схема мошенничества самими "пострадавшими" с надеждой, что через расследование/разбирательства как то снять с себя обязательства по кредитам или реально хлебушек в голове

Гость||

Гость писал(a):

Хочется спросить, что у таких людей за субстанция под черепной коробкой вместо мозгов.
Дурочка, данные люди другой эпохи! Они по другому воспитаны ! Они не росли при воровской партии, они при ней уже деградировали.

penzainform.ru писал(a):

53-летнему горожанину

Имя: Гость
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