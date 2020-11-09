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Криминал

В Пачелме пропавшего местного жителя нашли убитым

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В поселке Пачелма нашли пропавшего без вести 49-летнего местного жителя. В поисках участвовали родственники, волонтеры и полиция.

Мужчина ушел из дому 19 октября. 22-го числа близкие сельчанина обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.

3 ноября обнаружили тело пропавшего. Мужчину нашли со следами насильственной смерти в кустарнике, растущем на улице Бурденко в Пачелме, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

«По данным следствия, вечером 20 октября потерпевший пришел в дом по улице Советской в Пачелме, в гости к своему знакомому, у которого на протяжении нескольких месяцев проживал обвиняемый.

Втроем мужчины употребляли спиртное. В процессе общения между потерпевшим и хозяином дома возник конфликт, в который вмешался обвиняемый. В ходе допроса злоумышленник пояснил, что сначала ударил гостя рукой по лицу, отчего тот упал. После этого схватил со стола кухонный нож и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда злоумышленник понял, что жертва мертва, он погрузил тело на велосипед и отвез на окраину поселка.

Предполагаемого виновника нашли и задержали, ему предъявили обвинение в убийстве. На время следствия мужчину заключили под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Перевозка мертвого тела на велосипеде -интересная картина.

Гость||

Да перевозка мертвеца на велосипеде это ноу хау Лаптежники опять впереди планеты всей Браво буртасне

Гость||

Опять бухло и Мир стал чище...

Гость||

На велосипеде ,еще и без палева.

Имя: Гость
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