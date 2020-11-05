В Каменке квартирантам не удалось разбогатеть за счет хозяйки

05.11.2020 | 19:28

Двое мужчин прибыли в Каменку, сняли квартиру посуточно, отдохнули и собирались уехать с хозяйским имуществом. На сайте бесплатных объявлений они специально выбирали такое жилье, в котором можно что-то взять. Это была отработанная в других городах страны схема хищения, но в Пензенской области что-то пошло не так.

«Завернули телевизор, шнур, подставку - все это и пошли вниз. Внизу нас уже задержала полиция возле машины», - рассказал задержанный.

«В отдел уголовного розыска города Каменки поступила информация, что двое ранее судимых граждан под видом снятия квартиры посуточно намереваются совершить из нее кражу бытовых вещей.

Незамедлительно были организованны оперативно-разыскные мероприятия по установлению данной квартиры. Связались с владелицей квартиры, ей были предъявлены фотографии, и женщина подтвердила, что эти лица сняли у нее квартиру», - сообщил начальник отдела УР ОМВД России по Каменскому району Анатолий Туманов.

После того как злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, задержали, они подробно рассказали, где гастролировали прежде.

«Это уже не первое наше преступление такого рода. Такие же преступления мы совершали в Саратове, в Самаре, в Уфе, в Тюмени, в Нижнем Новгороде», - признался мужчина.

Похищенное имущество задержанные сбывали в соседних городах. Теперь «гастролеры» находятся под стражей.