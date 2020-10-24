Пензенца подозревают в совершении серии краж велосипедов

24.10.2020 | 18:30

Любителя чужих велосипедов задержали сотрудники пензенской полиции. Мужчина 1993 года рождения специализировался на кражах двухколесных транспортных средств из подъездов жилых домов. Он признался в совершении пяти преступлений.

«Все кражи были совершены на территории Первомайского района города Пензы. Похищенные велосипеды подозреваемый продал неизвестным лицам, вырученные денежные средства потратил на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщил заместитель начальника отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим.