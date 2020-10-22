Сетевое издание|18+|Четверг|22 окт 2020|09:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Житель Сердобска ударил женщину и предложил участковому взятку

Печать

В Сердобске возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, который пытался подкупить полицейского (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

«По данным следствия, 17 октября между обвиняемым и его родственницей, находившейся у него в гостях, произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее. Женщина вызвала сотрудников полиции», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда на место происшествия прибыл старший участковый полиции, пенсионер, желавший избежать административного наказания за нанесение родственнице побоев, передал ему 21 тыс. руб. Деньги злоумышленник положил на сиденье автомобиля, в котором они находились с представителем власти.

Тот отказался от взятки. Преступные действия сердобчанина были пресечены, деньги - изъяты следователем.

Сейчас сотрудник СУ СК устанавливает все обстоятельства коррупционного преступления и занимается закреплением доказательственной базы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте