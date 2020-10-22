Житель Сердобска ударил женщину и предложил участковому взятку

22.10.2020 | 08:14

В Сердобске возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, который пытался подкупить полицейского (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

«По данным следствия, 17 октября между обвиняемым и его родственницей, находившейся у него в гостях, произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее. Женщина вызвала сотрудников полиции», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда на место происшествия прибыл старший участковый полиции, пенсионер, желавший избежать административного наказания за нанесение родственнице побоев, передал ему 21 тыс. руб. Деньги злоумышленник положил на сиденье автомобиля, в котором они находились с представителем власти.

Тот отказался от взятки. Преступные действия сердобчанина были пресечены, деньги - изъяты следователем.

Сейчас сотрудник СУ СК устанавливает все обстоятельства коррупционного преступления и занимается закреплением доказательственной базы.