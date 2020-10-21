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Криминал

21-летний житель Пензы избил прохожего за нецензурные слова

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21-летнему жителю Пензы вынесен приговор за избиение незнакомца. Молодого человека признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Криминальный инцидент произошел 15 декабря 2019 года на Советской улице в селе Богословка. Подсудимый с приятелем приехал туда, чтобы пообщаться со знакомыми девушками. Они стояли возле одного из домов и разговаривали.

«По улице мимо проходили двое молодых людей, которые выразились нецензурно. Услышав, злоумышленник начал выяснять у них, кому адресованы данные слова. Между ними завязалась потасовка», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Гость из Пензы как минимум 14 раз ударил потерпевшего (мужчину 1994 года рождения) руками и ногами по голове и телу. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, которую впоследствии квалифицировали как нанесшую здоровью тяжкий вред.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Суд приговорил пензенца к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В натуре братва по тёлочкам пошла, а здесь местные лошпанесы деревенские за метлой не следят.

Гость||

Парни за чистоту русского языка.

Гость||

Будни пензенской гопоты. Чож двое одного побить что ли не смогли? Трубой какой нибудь или штакетиной ему по лицу.

Гость||

Просто перед телкой решил вылупнутся...

Имя: Гость
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