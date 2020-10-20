Пензенец лишился автомобиля, оставив его открытым в гараже

20.10.2020 | 20:00

«С утра проснулся - в садик и в школу детей отвезти. Вышел, а машины нет и ворота открыты. Дальше - полиция. Слава богу, нашли мою красотку», - отметил потерпевший Александр Матвеев.

Мужчине повезло, что его автомобиль не попал в ДТП, так как угонщик, как выяснилось позже, находился в нетрезвом состоянии и водительских прав никогда не получал.

«Я шел ночью по улице, зашел в гараж - думал украсть там что-нибудь. Увидел в гараже машину, дернул за ручку, она открылась. Я полазил внутри, открыл бардачок, увидел там ключи и решил украсть ее. Завел, открыл ворота и уехал», - рассказал подозреваемый.

Позже он хотел разобрать Nissan Almera на запчасти и продать через интернет, но не успел. Машину обнаружили сотрудники ГИБДД во дворе жилого дома в Ленинском районе Пензы.

Признаки опьянения были у водителя налицо, прибор подтвердил. Молодой человек признался, что в таком состоянии приехал в город из Тамалы и машина ему не принадлежит.

«В отношении молодого человека был составлен административный материал. Санкция данной статьи предусматривает арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 000 рублей. По факту угона было возбуждено уголовное дело», - сообщил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по области Денис Канайкин.

У 23-летнего жителя Пензы уже есть судимость за аналогичные преступления.