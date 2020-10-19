В Пензе подростка задержали с крупной партией наркотиков

19.10.2020 | 09:18

В Пензе 17-летнего юношу заподозрили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Уголовное дело возбудили в Железнодорожном районе благодаря взаимодействию сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ, а также представителей отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД.

По данным следствия, подросток, желавший заработать на распространении запрещенных веществ, в мае 2020 года через интернет нашел себе нанимателя и начал получать от него сведения о местонахождении тайников.

«В начале октября 2020 года несовершеннолетний в очередной раз получил координаты оптовой «закладки». Утром 5-го числа молодой человек нашел ее, на месте расфасовал наркотическое средство на более мелкие партии, после чего проследовал на территорию Железнодорожного района Пензы, где начал оборудовать тайники с наркотиком с целью его дальнейшего сбыта», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В это время его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. У молодого человека нашли и изъяли 20 свертков с наркотическим средством общей массой 5,49 г, что является крупным размером. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В настоящее время сотрудник СУ СКР устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу. Расследование продолжается.