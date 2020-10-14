В Пензе пенсионерка впустила в дом лжегазовщиков и лишилась 50 тысяч

14.10.2020 | 18:28

Обобрали пенсионерку, представившись газовщиками: 84-летняя жительница Пензы сообщила стражам порядка, что неизвестные граждане проникли к ней в квартиру под предлогом проверки оборудования. Двое мужчин в итоге похитили у нее 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции был произведен комплекс оперативных и следственных мероприятий. В результате подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались двое жителей Рязанской области, 1986 и 1997 годов рождения. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности», - уточнила старший следователь ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Выяснилось, что один из задержанных был причастен к подобному преступлению, совершенному на территории Кузнецка, где он так же под видом сотрудника газовой службы проник в квартиру пожилой женщины и похитил 35 тысяч рублей.

«Подозреваемые признали свою вину и в содеянном раскаялись. Похищенные денежные средства мужчины потратили на личные нужды», - рассказала Елена Селезнева.

За совершенные хищения обоим мужчинам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.