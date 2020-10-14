Сетевое издание|18+|Среда|14 окт 2020|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе пенсионерка впустила в дом лжегазовщиков и лишилась 50 тысяч

Печать

Обобрали пенсионерку, представившись газовщиками: 84-летняя жительница Пензы сообщила стражам порядка, что неизвестные граждане проникли к ней в квартиру под предлогом проверки оборудования. Двое мужчин в итоге похитили у нее 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции был произведен комплекс оперативных и следственных мероприятий. В результате подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались двое жителей Рязанской области, 1986 и 1997 годов рождения. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности», - уточнила старший следователь ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Выяснилось, что один из задержанных был причастен к подобному преступлению, совершенному на территории Кузнецка, где он так же под видом сотрудника газовой службы проник в квартиру пожилой женщины и похитил 35 тысяч рублей.

«Подозреваемые признали свою вину и в содеянном раскаялись. Похищенные денежные средства мужчины потратили на личные нужды», - рассказала Елена Селезнева.

За совершенные хищения обоим мужчинам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности»
По воровской чести бабушку старенькую обокрали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Двое мужчин в итоге похитили
А заработать не пробовали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте