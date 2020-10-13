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Криминал

Наказал: зареченец ответит за поджог машины бывшей жены

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В Заречном следователям удалось установить причину пожара, от которого пострадал Volkswagen Tiguan. Инцидент произошел поздним вечером 7 октября.

Автомобиль стоял во дворе дома на улице Светлой. Около 23:00 под иномаркой разгорелось пламя. Кадрами с места происшествия поделился очевидец в соцсети Instagram.

«В результате частично выгорела передняя часть иномарки. По оценке экспертов, ущерб составил около 100 000 рублей, что является крупным размером», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Правоохранители выяснили, что машину поджег 47-летний бывший супруг владелицы. Причиной названы неприязненные отношения.

Сейчас по факту поджога возбудили уголовное дело. Осуществление мести грозит зареченцу лишением свободы на срок до 5 лет. Ранее он уже имел проблемы с законом.

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Источник — фото 1 instagram.com/zar_info58, фото 2 zarpressa.ru
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