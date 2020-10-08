Зареченец снял на видео пламя, бушующее под Volkswagen

08.10.2020 | 11:11

В среду, 7 октября, на Светлой улице в Заречном загорелся Volkswagen Tiguan, припаркованный у дома № 33. Кадры ЧП выложил в соцсеть Instagram очевидец.

Ролик запечатлел пламя, разгорающееся под днищем автомобиля, у передних колес.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», пожар произошел около 23:00. На ликвидацию огня прибыли 12 спасателей на 3 спецмашинах.

«Машина горела открытым огнем, но угрозы его распространения не было. Площадь пожара составила 1 квадратный метр», - пишет портал.

Люди в ЧП не пострадали. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной возгорания и определяют ущерб, причиненный владельцу.