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Происшествия

Зареченец снял на видео пламя, бушующее под Volkswagen

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В среду, 7 октября, на Светлой улице в Заречном загорелся Volkswagen Tiguan, припаркованный у дома № 33. Кадры ЧП выложил в соцсеть Instagram очевидец.

Ролик запечатлел пламя, разгорающееся под днищем автомобиля, у передних колес.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», пожар произошел около 23:00. На ликвидацию огня прибыли 12 спасателей на 3 спецмашинах.

«Машина горела открытым огнем, но угрозы его распространения не было. Площадь пожара составила 1 квадратный метр», - пишет портал.

Люди в ЧП не пострадали. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной возгорания и определяют ущерб, причиненный владельцу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/zar_info58
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Гость||

Окурок бросили

Гость||

Гость писал(a):

Окурок бросили
В Заречном такого быть не может. Там культурные люди.

Гость||

Гость писал(a):

Окурок бросили
И что? Сразу пожар начинается? Походу там топливо разлито было или другие ГСМ

Имя: Гость
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