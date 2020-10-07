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Криминал

В Сосновоборском районе выставленный на улицу гость умер у дома

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60-летнего жителя села Нижний Катмис Сосновоборского района обвиняют в смерти его 44-летнего знакомого.

Как установило следствие, днем 16 сентября пенсионер выпил и пошел прогуляться по селу, а когда вернулся, застал у себя дома двух незваных приятелей.

С одним из них, 44-летним, у хозяина завязалась ссора. Желая избавить себя от непрошеного гостя, он стал выгонять его. Тот в ответ нецензурно оскорбил пенсионера и достал складной нож, но разложить его не успел.

Хозяин жилья трижды ударил мужчину кулаком по лицу и вытолкнул в сени, где еще дважды стукнул ногой по телу. Потом он вытащил гостя на улицу и бросил недалеко от своего дома.

«Мужчина 1976 года рождения скончался на месте происшествия от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов. Его тело обнаружено родственницей в тот же день», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сельчанина задержали и по решению суда поместили под домашний арест. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Кошмар какой, бедный хозяин жилья. Выгнал наполненных гостей ещё и посадят за это...

Гость||

Гость писал(a):

Кошмар какой, бедный хозяин жилья.
Почему бедный? Потому что дверь не запирал?

Гость||

Силен пенсионер, однако.

Имя: Гость
Комментарий:

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