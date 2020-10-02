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Криминал

Молодого нижегородца задержали в Пензе с марихуаной в кармане

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В Пензе сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, ехавшего в поезде Воркута - Новороссийск, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 26-летний уроженец Нижегородской области.

При личном досмотре в кармане куртки пассажира стражи порядка обнаружили два газетных свертка с темным веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в одном находилась марихуана (массой более 82 граммов), во втором - листья конопли (весом больше 30 граммов).

Мужчина признал, что наркосодержащее растение он собрал на родине, намеревался употреблять лично.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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Гость||

А Бочкаревой штраф судебный 30 тыс. за крупный размер кокса в трусах !

Гость||

А с какой стати в поездах ни с чего проводят личный досмотр? Значит, или поведение было подозрительное, или на него кто-то донес. Не шмонают же всех массово в поездах по умолчанию.

Имя: Гость
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