Молодого нижегородца задержали в Пензе с марихуаной в кармане

02.10.2020 | 10:37

В Пензе сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, ехавшего в поезде Воркута - Новороссийск, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 26-летний уроженец Нижегородской области.

При личном досмотре в кармане куртки пассажира стражи порядка обнаружили два газетных свертка с темным веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в одном находилась марихуана (массой более 82 граммов), во втором - листья конопли (весом больше 30 граммов).

Мужчина признал, что наркосодержащее растение он собрал на родине, намеревался употреблять лично.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте.