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Криминал

Жительница Вадинского района поддержала сына выплатой в 1 рубль

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21-летняя жительница Вадинского района заплатила 3-летнему сыну 1 рубль 48 копеек в счет погашения долга по алиментам.

Молодую мать лишили родительских прав. Суд обязал ее оказывать малышу материальную поддержку. Однако девушка не стала трудоустраиваться, хотя не имела к тому никаких препятствий, и денег сыну не перечисляла. Нерадивую родительницу привлекали к административной и уголовной ответственности, но наказание эффекта не возымело.

Чтобы избежать очередной уголовной ответственности, сельчанка сделала вид, что отдает долг сыну. Однако выплата на сумму чуть больше 1 рубля была несоизмерима с задолженностью в 56 044 рубля 51 копейку, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Вадинского районного суда.

В отношении молодой матери вновь возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Суд признал ее виновной и назначил 1 год исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

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Источник — фото pixabay.com
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