В Сердобском лесничестве незаконно вырубили деревья на 31,8 млн

01.10.2020 | 07:47

В Пензенской области, на арендованном участке в границах Сердобского лесничества, так называемые черные лесорубы незаконно спилили большое количество сосен и дубов.

Объем нелегальной рубки составил 1 597 кубометров. Общая сумма нанесенного лесному хозяйству ущерба - 31 млн 864 тыс. 33 рубля.

Региональный минлесхоз обратился в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением о взыскании ущерба, и 17 сентября оно было удовлетворено в полном объеме.

В законную силу решение еще не вступило, уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что за незаконную вырубку 39 дубов 59-летний житель Каменского района приговорен к трем годам лишения свободы условно. Общий объем древесины составил 49,14 кубометра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили почти в 10,4 млн рублей. Компенсировать его должен сам нарушитель.