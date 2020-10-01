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Криминал

В Сердобском лесничестве незаконно вырубили деревья на 31,8 млн

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В Пензенской области, на арендованном участке в границах Сердобского лесничества, так называемые черные лесорубы незаконно спилили большое количество сосен и дубов.

Объем нелегальной рубки составил 1 597 кубометров. Общая сумма нанесенного лесному хозяйству ущерба - 31 млн 864 тыс. 33 рубля.

Региональный минлесхоз обратился в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением о взыскании ущерба, и 17 сентября оно было удовлетворено в полном объеме.

В законную силу решение еще не вступило, уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что за незаконную вырубку 39 дубов 59-летний житель Каменского района приговорен к трем годам лишения свободы условно. Общий объем древесины составил 49,14 кубометра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили почти в 10,4 млн рублей. Компенсировать его должен сам нарушитель.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Всех "Чёрных лесорубов" посадили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Объем нелегальной рубки составил 1 597 кубометров. Общая сумма нанесенного лесному хозяйству ущерба - 31 млн 864 тыс. 33 рубля.
penzainform.ru писал(a):
Общий объем древесины составил 49,14 кубометра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили почти в 10,4 млн рублей.
Странное соотношение кубов к сумме ущерба.

Гость||

Имеется министерство, которое отвечает за сохранность леса. Получается данное министерство (точнее его состав) не справляется с обязанностями. Тогда зачем им з/п платить, если они не выполняют работу?

Имя: Гость
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