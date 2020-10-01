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Криминал

Молодого пензенца жестоко избили ради телефона за 5 000 рублей

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В Пензе 41-летнего мужчину, его 19-летнего сына и 18-летнего приятеля последнего осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Преступление было совершено в ночь с 4 на 5 апреля в отношении молодого человека 1997 года рождения.

В тот злополучный вечер парень в соцсети договорился о встрече со знакомой девушкой, но через некоторое время она написала ему, что уехала в гости на улицу Кронштадтскую, и предложила присоединиться.

Тот согласился и прибыл в квартиру, где находилась вышеназванная троица и две девушки.

Выпивая, хозяин и двое парней сговорились избить гостя и отобрать у него деньги и мобильник.

«Молодой человек 2001 года рождения первым ударил потерпевшего по лицу рукой, отчего тот упал на пол. После этого мужчина и несовершеннолетний приятель его сына (на тот момент ему еще не исполнилось 18. - Прим. ред.) нанесли в общей сложности не менее четырех ударов руками и ногами по голове потерпевшего, причинив ему ссадины и кровоподтеки лица», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Они обыскали жертву и забрали телефон стоимостью чуть более 5 000 рублей.

После этого мужчина, видимо, не удовлетворившись добытым, ударил гостя ножом в живот, что позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В итоге суд приговорил 41-летнего горожанина к пяти, его сына - к двум с половиной, приятеля - к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Босота звереет...

Гость||

Волчья охота.

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