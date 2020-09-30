В Тамале наказали мать, задолжавшую детям почти 690 тысяч рублей

Жительницу Тамалы наказали за неуплату алиментов собственным детям.
С апреля 2016 года сельчанку обязали обеспечивать оставленных ею двух ребятишек. Женщина решила не делать этого, и в сентябре 2019 года ее привлекли к административному наказанию.
Но и после обязательных работ, во время которых она могла хорошенько подумать, осознание ответственности за потомство матери не пришло.
«Вновь умышленно, без уважительных причин, находясь в трудоспособном возрасте, не имея медицинских ограничений по трудовой деятельности, продолжила уклоняться от уплаты алиментов», - сообщили в Тамалинском районном суде.
Долг женщины перед детьми достиг почти 690 тысяч рублей.
На нее завели уголовное дело, при рассмотрении которого сельчанка признала вину и раскаялась.
Служители Фемиды учли, что на иждивении у подсудимой есть третий малолетний ребенок, и приговорили ее к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты ежемесячно.
«На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным», - пояснили в суде.
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Интересно 690 тысяч от какого дохода? если 25 % от зарплаты или 40 % на двоих больше не имеют права, то получается в год она должна отдать 172 тысячи, дама то наверное в госучреждении работает. А на дитя зажала