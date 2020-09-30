В Тамале наказали мать, задолжавшую детям почти 690 тысяч рублей

30.09.2020 | 13:37

Жительницу Тамалы наказали за неуплату алиментов собственным детям.

С апреля 2016 года сельчанку обязали обеспечивать оставленных ею двух ребятишек. Женщина решила не делать этого, и в сентябре 2019 года ее привлекли к административному наказанию.

Но и после обязательных работ, во время которых она могла хорошенько подумать, осознание ответственности за потомство матери не пришло.

«Вновь умышленно, без уважительных причин, находясь в трудоспособном возрасте, не имея медицинских ограничений по трудовой деятельности, продолжила уклоняться от уплаты алиментов», - сообщили в Тамалинском районном суде.

Долг женщины перед детьми достиг почти 690 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело, при рассмотрении которого сельчанка признала вину и раскаялась.

Служители Фемиды учли, что на иждивении у подсудимой есть третий малолетний ребенок, и приговорили ее к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты ежемесячно.

«На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным», - пояснили в суде.