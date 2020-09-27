В Кузнецком районе нашли похитителя по следам шин автомобиля

27.09.2020 | 18:42

Первое в своей жизни преступление раскрыла участковый уполномоченный ОМВД России по Кузнецкому району Галия Юмакаева. Вместе с коллегами она смогла найти похитителя, который украл технику с территории одного из местных сельскохозяйственных предприятий, а именно оборудование для борьбы с вредителями стоимостью 35 тысяч рублей.

«Во дворе одного из домов села Махалино мы обратили внимание на автомашину, рисунок протектора шин которой был аналогичен следам, обнаруженным на месте преступления. Кроме того, мы обратили внимание на то, что машина недавно эксплуатировалась, хотя хозяин автомашины утверждал, что на протяжении двух месяцев машину не эксплуатировал», - сообщила Галия Юмакаева.

Впоследствии гражданин признался, что совершил умышленное преступление.

«Как пояснил подозреваемый, опрыскиватель он похитил, чтобы в дальнейшем использовать его в хозяйственных нуждах. С этой целью он на своем автомобиле подъехал к складу, имеющейся при себе монтировкой отогнул цепь, открыл ворота и похитил опрыскиватель, прежде разобрав его по частям», - рассказала следователь СО ОМВД России по Кузнецкому району Анжелика Подмарева.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.