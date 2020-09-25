Для жителя Малосердобинского района рыбалка закончилась колонией

25.09.2020 | 11:40

28-летний житель Малосердобинского района отправится в колонию-поселение. Такой приговор вынес суд, учитывая пристрастие обвиняемого к пьяной езде.

Административное наказание не повлияло на поведение сельчанина. В июле 2019 года он понес уже уголовную ответственность, однако 12 июля 2020 года вновь сел нетрезвым за руль ВАЗ-2105.

В ту ночь мужчина с товарищем возвращался с рыбалки. В Колышлейском районе «пятерку» остановили сотрудники ДПС. Они заподозрили, что водитель находится под воздействием спиртного, и предложили пройти ему освидетельствование в медицинском учреждении. Однако тот отказался, а такое поведение приравнивается к управлению автомобилем в состоянии опьянения.

«Суд назначил злоумышленнику наказание по совокупности приговоров в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на 3 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу еще не вступил.