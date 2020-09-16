Бековчанин поругался с женой по телефону и истек кровью

16.09.2020 | 15:21

Прокуратура Пензенской области прокомментировала кровавое преступление в Бековском районе.

Согласно ее сообщению, в апреле вечером 48-летний сельчанин пошел в магазин за алкоголем, а по пути встретил знакомого, которого пригласил к себе домой.

Мужчины стали выпивать вместе. В какой-то момент закуска кончилась, и хозяин жилища отлучился на кухню.

«По возвращении в комнату ему показалось, что сидящий спиной к нему на диване гость обозвал его обидным словом», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Услышанное ранило сельчанина до глубины души. Мужчина взялся за самодельный нож, лезвием которого не менее десяти раз ударил гостя в область головы, шеи и рук.

Но на этом он не остановился.

«Нанес не менее одного удара ногой в область головы, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, параорбитальных гематом», - пояснили в Бековском суде.

Вид лежавшего без сознания собутыльника немного отрезвил сельчанина и он позвонил своей сестре, попросив ее вызвать скорую помощь и полицию.

Мужчина написал явку с повинной, сознался в содеянном и раскаялся. Во время разбирательств он возместил гостю материальный и моральный вред в размере 150 000 рублей.

Несмотря на весь ужас случившегося, жертва настаивала на мягком наказании для обидчика. Раненый товарищ объяснил, что в момент преступления ругался по телефону с супругой, а хозяина дома не оскорблял.

В итоге сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии.