В Бековском районе сельчанин изрезал знакомого самодельным ножом

09.09.2020 | 14:20

Жителя Бековского района наказали за причинение тяжкого вреда здоровью.

Апрельским вечером 2020 года сельчанин выпивал со знакомым в своей съемной квартире. Как часто бывает, алкоголь не довел до добра. В какой-то момент хозяин разозлился на гостя и взялся за самодельный нож, лезвием которого не менее десяти раз ударил мужчину в область головы, шеи и рук. В итоге жертва получила множественные раны.

Вид истекающего кровью собутыльника не успокоил разгоряченного сельчанина.

«Он нанес не менее одного удара ногой в область головы, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, параорбитальных гематом», - пояснили служители Фемиды.

На злоумышленника завели уголовное дело. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«При решении вопроса о назначении наказания были приняты во внимание характер и степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а также личность виновного и смягчающие обстоятельства: явка с повинной, поскольку он до возбуждения уголовного дела сообщил о совершенном им преступлении, добровольные действия, направленные на заглаживание вреда потерпевшему», - отметили в суде.

Сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии.