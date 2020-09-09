Сетевое издание|18+|Среда|9 сен 2020|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Бековском районе сельчанин изрезал знакомого самодельным ножом

Печать

Жителя Бековского района наказали за причинение тяжкого вреда здоровью.

Апрельским вечером 2020 года сельчанин выпивал со знакомым в своей съемной квартире. Как часто бывает, алкоголь не довел до добра. В какой-то момент хозяин разозлился на гостя и взялся за самодельный нож, лезвием которого не менее десяти раз ударил мужчину в область головы, шеи и рук. В итоге жертва получила множественные раны.

Вид истекающего кровью собутыльника не успокоил разгоряченного сельчанина.

«Он нанес не менее одного удара ногой в область головы, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, параорбитальных гематом», - пояснили служители Фемиды.

На злоумышленника завели уголовное дело. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«При решении вопроса о назначении наказания были приняты во внимание характер и степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а также личность виновного и смягчающие обстоятельства: явка с повинной, поскольку он до возбуждения уголовного дела сообщил о совершенном им преступлении, добровольные действия, направленные на заглаживание вреда потерпевшему», - отметили в суде.

Сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Очередной шемпанзе, кстати их очень много,каждый день зверства похлеще ссовских в войну.Прям гуманизм так и прёт из нашего человека.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте