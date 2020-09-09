В Бековском районе сельчанин изрезал знакомого самодельным ножом

Жителя Бековского района наказали за причинение тяжкого вреда здоровью.
Апрельским вечером 2020 года сельчанин выпивал со знакомым в своей съемной квартире. Как часто бывает, алкоголь не довел до добра. В какой-то момент хозяин разозлился на гостя и взялся за самодельный нож, лезвием которого не менее десяти раз ударил мужчину в область головы, шеи и рук. В итоге жертва получила множественные раны.
Вид истекающего кровью собутыльника не успокоил разгоряченного сельчанина.
«Он нанес не менее одного удара ногой в область головы, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, параорбитальных гематом», - пояснили служители Фемиды.
На злоумышленника завели уголовное дело. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
«При решении вопроса о назначении наказания были приняты во внимание характер и степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а также личность виновного и смягчающие обстоятельства: явка с повинной, поскольку он до возбуждения уголовного дела сообщил о совершенном им преступлении, добровольные действия, направленные на заглаживание вреда потерпевшему», - отметили в суде.
Сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии.
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Очередной шемпанзе, кстати их очень много,каждый день зверства похлеще ссовских в войну.Прям гуманизм так и прёт из нашего человека.