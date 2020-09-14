В Пензе осудили водителя маршрутки, по вине которого пострадал пассажир

14.09.2020 | 15:40

В Пензе вынесли приговор водителю маршрутки, по вине которого пострадал пассажир. Дело рассматривал Ленинский районный суд.

В феврале 2020 года мужчина был за рулем микроавтобуса. На Коммунистической улице он проигнорировал желтый сигнал светофора, не снизил скорость, не остановился перед стоп-линией. Водитель автобуса продолжил движение и совершил опасный маневр: перестроился на третью полосу. Затем он выехал на перекресток, где столкнулся с «Волгой».

«В результате нарушения правил дорожного движения, допущенных гражданином, пассажиру автобуса, женщине, были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда.

На слушании водитель раскаялся в совершенном. При вынесении решения служители Фемиды учли, что на иждивении подсудимого находятся двое маленьких детей, а также неработающая жена. Кроме того, мужчина принес извинения пострадавшей пассажирке и частично возместил расходы федерального бюджета на ее лечение.

Нарушителю назначили наказание в виде ограничения свободы на два года и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.