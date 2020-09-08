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Криминал

Наказала: пензячка призналась в поджоге дома бывшего парня

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29-летняя жительница Пензы призналась в том, что подожгла дом своего бывшего парня в Бессоновском районе.

Пара рассталась, но, по словам молодого человека, девушка продолжала слать ему сообщения, на которые он не отвечал. Так было и 4 августа.

«В тот день я приехал с работы вечером, от нее стали поступать звонки и сообщения. Я их игнорировал. Ближе к ночи начались угрозы. После этого она кинула камень в окошко, окно разбила, потом через какое-то время начался пожар - резко выбило свет и в окно было видно зарево», - рассказал потерпевший.

В деревянном доме, который полностью сгорел, помимо молодого человека, проживали его младший брат, дядя, мать-инвалид и бабушка. Все они теперь не знают, как и где будут зимовать.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой установили в тот же день: злоумышленница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, во всем созналась и раскаялась. Она объяснила, что хотела наказать бывшего парня.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В настоящее время в отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший следователь СО УМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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